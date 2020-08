Hilary Mantel skriver fram Cromwells död

Fakta

Född: 1952 i Glossop i England.

Bor: I Budleigh Salterton i södra England.

Familj: Maken Gerald McEwen, pensionerad geolog.

Bakgrund: Bokdebuterade 1985 med "Everyday is mother's day". Men redan långt innan dess hade hon börjat skriva på "A place of greater safety" som publicerades först 1992. Första delen i trilogin om Thomas Cromwell, "Wolf Hall", kom 2009 och belönades samma år med Bookerpriset. Andra delen, "För in de döda", publicerades 2012 och förärades samma pris.

Andra böcker av Hilary Mantel: Självbiografin "Skuggan av ett liv" som kom 2003 och novellsamlingen "Mordet på Margaret Thatcher" som gavs ut 2014.

Aktuell med: Tredje och sista delen i sviten om Cromwell. "Spegeln och ljuset" kommer snart ut på svenska. I höst kommer också boken "Mantelpieces", där hennes krönikor i London Review of Books samlats.

Vill göra sedan: Skriva en pjäs utifrån novellen om det fiktiva mordet på Margaret Thatcher, skriva klart ofullbordade noveller och göra en faktabok om historiska romaner.