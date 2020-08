Patti Scialfa gör nytt album

E Street Band-medlemmen Patti Scialfa är just nu aktuell med nya låtar på soundtracket till regissören Bobby Roths nya film ”Pearl”. I en intervju med Rolling Stone bekräftar hon också att hon jobbar på ett nytt soloalbum.

– Ja, jag har kommit halvvägs. Jag tror att hälften har mixats nu. Jag har resten av låtarna men jag måste skriva klart texterna. Jag har låtarna, melodierna, musiken och refrängerna, säger Scialfa till musiktidningen.

Hon hoppas kunna släppa albumet under våren 2021 – men det beror på om hon får tillräckligt med tid i studion som hon delar med maken Bruce Springsteen.

– Bruce har varit så produktiv på sistone så det har varit svårt för mig att komma in där. Han är alltid så här ”jag måste göra den här saken och den här saken...”. Att få jobba i sträck är det svåraste för mig, säger hon.

Patti Scialfa har tidigare släppt albumen ”Rumble doll” (1993), ”23d Street lullaby” (2004) och ”Play it as it lays” (2007).