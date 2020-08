Unga i Västernorrland får gratis kondomer

Region Västernorrland börjar erbjuda gratis kondomer till personer mellan 15 och 26 år via 1177 Vårdguiden, uppger de på sin Facebooksida. På många ungdomsmottagningar brukar kondomer delas ut gratis på de fysiska mottagningarna, men regionen uppger själva att de är första region att erbjuda gratis hembeställning av kondomer genom att man loggar in på 1177 Vårdguiden. Även region Västerbotten erbjuder gratis kondomer via nätet men då utan inloggning.