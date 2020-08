Lugnande besked efter otäck krasch

Vetlandaföraren Peter Ljung fördes till sjukhus efter en otäck krasch under kvällens speedwaypremiär mot Dackarna. Efteråt kom lugnande besked. – Gudskelov så känner han allt och var vid medvetande, säger Vetlandas lagledare Mikael Wirebrand till SVT.

Det var i det elfte heatet som Ljung sladdade in i gästernas Avon Van Dyck och tappade kontroll över sin motorcykel. Han körde rakt in i det upplåsbara säkerhetsstaketet och slungades sedan över detsamma och in i en av de vadderade lyktstolparna som omringar banan.

Ljung fick omedelbart vård av ambulanspersonal och kördes sedan till sjukhus i Eksjö för vidare vård.

Trots de otäcka bilderna tycks han ha klarat sig förhållandevis bra. Han har åkt på en kraftig hjärnskakning och har ont i ryggen, men verkar ha klarat sig utan allvarligare skador, rapporterar SVT.

– Han var vid medvetande efter en stund och hade känsel överallt. Han var med och kunde röra hela kroppen, säger Vetlandas lagledare Mikael Wirebrand.

Matchen återupptogs, heatet kördes om och Vetlanda kunde till slut vinna med 46–44.