Här blir det färre bussar i Skåne i höst

Indragna turer på nätter, kvällar och tidiga morgnar. Hållplatser där bussen inte längre stannar.

Skånetrafiken drar in nästan var tionde busstur jämfört med förra hösten. Här är bussarna och avgångarna som påverkas.

På grund av covid-19 har resandet halverats. "Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att köra bussar som nästan ingen reser med," skriver Skånetrafiken på sin hemsida som motivering till de indragna turerna.

I Skånetrafikens nya tidtabell inför hösten, som startar på söndag den 16 augusti, finns det därför nio procent färre bussturer än det fanns i januari i år.

– Vi glesar ut då färre reser och generellt sett inte då de allra flesta reser, förklarar Mattias Hennius på Skånetrafikens presstjänst.

Många av regionbussarna kommer att köra färre turer än vanligt, särskilt utanför rusningstid (se karta). Bussarna börjar köra lite senare på morgnarna, slutar köra lite tidigare på kvällarna. En del natturer ställs in, likaså en del turer under dagen, och en del busshållplatser dras in. Pendlingsbussarna längs motorvägen mellan Malmö och Lund, linje 171, blir färre.

Stadstrafiken kommer också att bli glesare.

I Malmö kommer inga bussar att köra före klockan fem på morgonen. Bussarna till ytterområden slutar köra tidigare på kvällen.

I Lund däremot blir trafiken tätare på flera linjer. Fast det beror på att Skånetrafiken drog ner antalet turer i staden med femton procent redan i våras. Så även om turerna i höst går lite tätare än i våras, så är det ändå glesare än normalt.