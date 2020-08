P3 lajvar festival på bakgården

Konserter med Zara Larsson och Imenella, festivalreportage från förr – och tältande ”Morgonpasset”-programledare. När alla sommarens musikfestivaler ställer in tar P3 saken i egna händer.

Med artister som Zara Larsson, Arre Arre, Imenella, Ozzy och Guleed kommer P3-festivalen att dra igång under fredagen. Men till skillnad från en vanlig festival kommer evenemanget inte att ha några besökare – det är radioavstånd som gäller för dem som vill ta del av musiken.

Festivalen sänds från Sveriges Radios privata område i Radiohusparken, med livemusik, social distansering och med ett vip-område för P3-profiler. Under festivalens gång kommer de även att gräva i P3-arkivet efter minnen från pandemifria tider.

– Vi ville göra P3-festivalen eftersom det inte arrangeras så många andra festivaler i år. Vi sitter också på ett ganska gediget festivalarkiv, P3 har varit på jättemånga festivaler under åren och då tänkte vi att vi kan återuppleva starka festivalminnen från Roskilde, Way Out West och Glastonbury bland annat, säger Caisa Ederyd, kanalproducent på P3.

Hela sommaren har radiokanalen pytsat ut tidigare inspelningar och Caisa Ederyd kallar P3-festivalen för ett slags final.

– Morgonpassets programledare ska tälta och campa i Radiohusparken, det är lite som att vi lajvar festival, men vi producerar det för radio så att det blir en rolig radioupplevelse, säger Caisa Ederyd.

Bland de gamla konserterna som ska spelas upp på P3-festivalen finns Robyns Roskildespelning från 2019 och Aden x Asmes gästspel på Stormzys Way Out West-konsert från samma år.

– Vi har sparat några av de bästa festivalminnena till sist, sedan vill vi skapa nya minnen med artisterna som kommer att uppträda live, säger Ederyd.