"Vi vill inte bidra till ökad smittspridning"

HBK/Bergania hoppades in i det längsta, men till slut tvingades klubben kasta in handduken och ställa in årets upplaga av Öresundsträffen.

Öresundssträffen i brottning ställs in. Bild: PETTER ARVIDSON I början av oktober var det meningen att stora delar av den svenska eliten skulle göra upp Öresundsträffen. Nu blir den stora ungdomstävlingen istället ännu ett i raden av evenemang som stoppas av coronapandemin.