Ingen Way Out West – men en digital present

I stället för Way Out West – liveströmmade dj-set. I veckan levererar arrangörerna bakom festivalen en present till publiken i väntan på bättre livetider.

Ett vanligt, pandemifritt år hade slätterna vid Slottsskogen varit fulla av festivalbesökare, artister och matvagnar vid det här laget. Men likt alla andra stora musikevenemang tvingades Way Out West skjuta upp sommarens upplaga till följd av coronapandemin. Inget av dragplåstren The Strokes, Robyn, eller Bon Iver får chansen att uppträda inför publiken som planerat.

Helt aktivitetsfritt kommer det däremot inte att bli. Dungenscenen, som har kommit att bli synonymt med elektronisk musik, ska leverera digitala dj-spelningar under namnet ”Dungen goes digital”.

– Det är inte en festival i den traditionella meningen som vi hade önskat att få genomföra i år, den riktiga festivalen ska ske nästa år. Det här är mer en extra present i längtan efter att få göra någonting med publik igen, säger Love Lagerberg på Luger.

På internetevenemanget spelar Ben Ufo, Virginia, Talaboman (John Talabot & Axel Boman), Rroxymore, Off The Meds, Bella Sarris, Hannah Prescott och Ebende. Sändningen börjar under fredagen och fortsätter under lördagen.

– Det känns fett att kunna erbjuda en gedigen och fin skara dj:s i klubbformat, fastän det är publiklöst och livestreamas, säger Love Lagerberg.

Att genomföra ett evenemang för 50 personer på en fysisk plats var aldrig aktuellt, berättar Lagerberg.

– Vi kände att 50 personer inte riktigt kompenserar för den känslan en faktisk festival ger, och då fokuserar vi i stället på att göra en digital lösning så kul som möjligt.

Nästa Way Out West-festival äger rum den 12–14 augusti 2021.

– Vi planerar att genomföra den som vanligt, men självklart kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Så det är svårt att säga exakt hur festivalen tar sig i uttryck, men vårt mål och vår förhoppning är att kunna genomföra festivalen som det är tänkt.