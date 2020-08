Börsnoterade AIK Fotbolls intäkter föll till 32,6 miljoner under årets andra kvartal, ned från 40,3 miljoner ett år tidigare. ”Minskningen beror på pandemin”, konstaterar AIK Fotboll, vars rörelseresultat dock blev positivt – bland annat tack vare statligt stöd.

Det har under kvartalet bara spelats två allsvenska hemmamatcher med ett publiksnitt på noll. Under motsvarande period i fjol låg publiksnittet per match på 17 768 personer på hemmamatcherna.