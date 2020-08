”Coronasäkra” fartyg vänder i Stockholms hamn

Nästan 290 planerade anlöp av kryssningsfartyg under 2020 har blivit tre – knappt. Två har lagt till, utan att någon fått gå i land, och det tredje vände i Stockholms hamn under fredagen. – Det är ”coronasäkra” kryssningar, säger Ingrid Hansson vid Stockholms hamnar.

Det förväntades att bli ett rekordår vad gäller antalet kryssningspassagerare som skulle besöka Stockholm. Nästan 290 anlöp med kryssningsfartyg var planerade under 2020 – men hittills har bara tre kommit in i Stockholms hamnar – utan att låta besättning eller passagerare gå i land. Under fredagen kom fartyget Europa 2 in och vände vid bojarna på Strömmen utanför centrala Stockholm – och kryssade sedan vidare.

– Sedan coronapandemin tog fart har hela kryssningssäsongen gradvis avbokats. Vi har inte haft en enda kryssning fram till den här veckan. I måndags kom de första två in till Stadsgården, där de lade till utan att någon fick gå i land, säger Ingrid Hansson.

Anledningen till att man nu kan skymta några enstaka fartyg längs Sveriges kust är att kryssningsarrangörerna gett sig in på att ordna ”coronasäkra” kryssningar, förklarar hon.

– Det är kryssningsfartyg som smygstartar lite, med extrema säkerhetsåtgärder. Man är ute på ”scenic view”, och njuter av vyerna, får se staden, men går inte i land överallt. Det är också betydligt färre passagerare ombord.

Enligt Ingrid Hansson är det rederierna själva som beslutat att inte gå i land. Hamnarna kan i vissa fall neka passagerare att gå i land, men så är inte fallet i Stockholm.

– Vi är en karantänshamn, vi har förberedelser och möjligheter att kunna ta emot kryssningsfartyg där smitta finns. Men det är väldigt ovanligt.

Resten av säsongen väntas en handfull kryssningsfartyg komma in i hamnen.

– Men inget har planerat att lägga till, eller att gå i land.