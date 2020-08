Elvis Costello släpper nytt album

Den brittiske artisten Elvis Costello meddelar att ett nytt album är på ingång, skriver Variety

”Hey clockface” släpps den 30 oktober och är inspelat i New York, Helsingfors och Paris. Bland andra medverkar Costellos mångårige musikkollega, The Imposters-medlemmen Steve Nieve på albumet.

I samband med att Costello aviserar albumplanerna släpper han även singeln ”We are all cowards now”, som likt de två andra singlarna han har släppt i sommar – ”No flag” och ”Hetty O'Hara confidential” – spelades in i februari i Suomenlinnan studio i Helsingfors.

65-årige Costellos släppte sitt senaste album ”Look now”, som han gjorde tillsammans med sitt kompband The Imposters, 2018. Det var hans 30:e i ordningen och vann en Grammy.