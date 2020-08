Lind om publiken: ”Går att hitta lösningar”

Svenska fotbollsläktare ekar fortfarande tomma. Idrottsminister Amanda Lind (MP) är hoppfull att publiken snart ska kunna återvända. – Det är uppenbart när man tittar sig runt här att det skulle gå att hitta lösningar där man tar in publik under coronasäkrade former, säger hon till Dplay.

Debatten om när publik kan släppas in på arenorna igen tilltar. Svenska fotbollförbundet har tidigare haft ett möte med kultur- och idrottsministern där man presenterat sin idé om hur en sådan öppning skulle kunna ske på ett smittsäkert sätt.