På fyrtiotalet uppträdde akrobatgruppen Hugo et co från Bjuv tillsammans med några av samtidens största svenska artister. Sven Johansson, idag 88 år gammal, var toppman i truppen som folk reste miltals med tåg för att se.

På några gulnade fotografier från fyrtiotalet slår fem spänstiga ungdomar volter och bildar pyramider. Under namnet Hugo et co hade de uppträtt med Bjuvsrevyn sedan 1944, men nu tre år senare var något större på gång.

– Bilden är från Veckorevyn som ordnade en tävling nere i Malmö där vi kom tvåa i finalen. Vann gjorde Gunwer Bergkvist som sedan skulle jobba med Povel Ramel. Men hon var ju från Malmö, så hon var ju förstås hemmafavorit, säger Sven Johansson som var gruppens toppman.

Så kallas den som har som uppgift att stå högst upp när akrobater klättrar upp på varandras axlar. Det var ett jobb som Sven Johansson var som klippt och skuren för.

– Lille-Sven kallade de mig, jag vägde nog bara en sextio kilo på den tiden. Hugo Green som startade gruppen hade hört att jag var bäst i min klass i gymnastik, så han ville ha med mig, berättar Sven.

Hugo Green var en Linggymnast som ville starta något eget. I hemorten Bjuv handplockade han, förutom Sven, gruppens övriga medlemmar; Tore Andersson, Sonja Törnkvist och ”Bibban” Berg.

– Hugo var kroppsbyggare, långt innan begreppet egentligen fanns. Tore kunde vara slarvig med att sträcka på vristerna, vilket man ser på en del av bilderna. Och ”Bibban” var en naturbegåvning utöver det vanliga, minns Sven.

Andraplatsen i Malmö ledde till en storhetstid för Bjuvsgruppen, som de följande åren drog stor publik när de uppträdde i folkparker runt om i Skåne.

– Vi stod på affischerna jämte namn som Povel Ramel, Lisbeth Bodin och Bertil Boo – den sjungande bonden. Men de namnen var inte något jag tänkte så mycket på. Jag var bara runt 16-17 år, så jag var nog mest förtjust i hur lätt det var att ordna fruntimmer, säger Sven med ett skratt.

Hugo et co också hade också en trogen skara fans som följde dem runt i Skåne och kunde dyka upp både i Klippan och Helsingborg.

– Någon hade inget körkort utan han tog tåget, bara han fick se oss uppträda. Det var hyggliga killar som hjälpte oss att ställa i ordning inför föreställningarna.

Föreställningarna gick i högt tempo. Ett stående inslag var det tre man höga tornet som vacklade och rasade.

– Det var förstås något vi övat på för att överraska publiken, och vi avlutade fallen med en frivolt.

Men efter fem säsonger i folkparkerna var det just ett fall som blev början på slutet för gruppen. Under en föreställning i början av 50-talet störtade Sven från en tre man hög pyramid ner i scengolvet och fick vårdas på en institution för barn och unga med rörelsehinder.

– Jag hade lärt mig hur man ska falla rätt, men landade så illa på min axel att jag låg i fyra månader på ”vanföran”. Jag försökte komma tillbaka, men axeln bara fortsatte att hoppa ur led.

Idag har nästan alla av gruppens medlemmar gått ur tiden. Förutom Sven är bara Sonja Törnkvist kvar i livet, men henne har han ingen kontakt med idag.

Vigheten har den idag 88-årige Sven Johansson heller inte längre kvar. Däremot sin koordinationsförmåga, som han utnyttjar för att klå vännerna i boule.

– Jag kan knappt se ”lillen” längre men vinner ändå, säger han glatt.