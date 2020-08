Bättre att ströva ihop än att gå ensam

Det är aldrig för sent att skaffa nya vänner. Det kan fyra pensionärer på samma gata i Strövelstorp intyga om. Sedan ett antal år tillbaka ses de då och då för att prata gamla minnen.

Gänget bor i egna hus, ganska nära varandra. Åke Paulsson och Åke Olsson bor mitt emot varandra och brukade umgås bara de två. En dag föreslog Åke Olsson att de skulle bjuda in damerna, Junis Olsson och Hanna Paulsson, på kaffe. Det gjorde de och sedan dess har kafferepen blivit ett trevligt inslag i vardagen.

Junis Olsson, 100 år, föddes i Grimeton utanför Varberg, mer känd för sina radiomaster.

– Jag är född nästan under masten, vi kunde se dem från köksfönstret, säger hon och skrattar.

Junis är änka sedan 1997 och flyttade då till Strövelstorp då hennes dotter redan bodde i området. Som liten hjälpte Junis till på familjens lantbruk. Den lilla gården var en bit av ett större gods som lantbrukarna fick köpa och betalade av genom att bruka marken.

När hon gifte sig 1948 flyttade de till ett hus i Skällinge. Mitt emot fanns ett bageri som Junis kusin Stina jobbade på. Junis tog också anställning och jobbade där i 11 år.

Junis var väldigt engagerad i ortens hembygdsförening och sydde många hembygdsdräkter. Hantverk i form av stickning, sömnad och broderi har alltid varit en del av hennes liv. Numera besöker hon gärna vårdhemmet Åsbytorps evenemang, vilket har fått pausas under pandemin.

Hon är fundersam över hur hon har blivit så gammal. Nyligen fyllde hon 100 år och fick brev av kungen. Släkten träffades hemma hos Junis men pandemin satte stopp för omfamningarna, vilket Junis tycker är synd, speciellt de från barnbarnen och de små barnbarnsbarnen.

– Man saknar den där lille kramen.

Hanna Paulsson, 95 år, kommer från Örkelljunga och växte upp i ett fosterhem.

– Det var en rätt så stor familj och de var inte så snälla. Jag har många tråkiga minnen, men det tänker jag inte på nu.

Hanna läste allmän linje på Munka Ljungby folkhögskola och hade tankar på att läsa till sjuksköterska. Hon hade redan jobbat på lasarettet i Ängelholm som vårdbiträde och fortsatte inom samma yrke efter studierna.

– Jag tänker ibland på hur det hade blivit om jag fortsatt att utbilda mig.

Hanna gifte sig 1950 med en lantbrukare som hon hade känt i många år och flyttade in på hans släktgård. Där odlade de potatis och Hanna stod för mat och fika till alla arbetare som kom dit.

I slutet av 80-talet, några år efter att Hanna blivit änka, flyttade hon till huset i Strövelstorp. Så längre hon kunde körde hon gärna bil, speciellt för att hälsa på en syster i Falköping. Numera sitter hon gärna på altanen och njuter. Trädgården är också ett stort intresse och gräsmattan är alltid välklippt, nu med hjälp av en robotgräsklippare.

Åke Olsson, 94 år, föddes i Allerum utanför Helsingborg. Där bodde han tillsammans med en äldre syster, sin mamma och mormor. Föräldrarna skilde sig tidigt och modern stannade på gården, vilken ägdes av henne. Åke och hans syster fick tidigt hjälpa till hemma.

Åkes pappa hade börjat handla med slaktdjur och träffade efter skilsmässan en ny kvinna. Tillsammans köpte de ett lantbruk i Ausås och Åke flyttade dit vid 17 års ålder.

– Dit var jag välkommen och det blev ett underbart liv för mig.

Samma år träffade han Ingrid på ett möte med Kyrkliga ungdomskretsen och hon blev hans livs kärlek. Åke gjorde militärtjänsten som kavallerist i Skövde. Ingrid och Åke gifte sig 1951 och skaffade ett litet lantbruk i Åstorp. Efter tre år fick han överta sin pappas lantbruk, som var mycket större. 1958 sökte han in på polisutbildningen i Stockholm och kom in. Under året som utbildningen varade skötte han även lantbruket hemma.

Efter utbildningen fick en tjänst som polis i Åstorp. Därefter blev det sammanlagt 23 år på Socialförvaltningarna i Åstorp och Ängelholm. Lantbruken såldes 2008 och paret köpte huset i Strövelstorp.

Ingrid började glömma mer och mer och Åke fick till slut be om hjälp. Sedan våren 2019 bor hon på vårdhem. Besöksförbudet som kom i våras är en stor sorg för Åke. Nu måste han boka en tid och träffa henne med en glasskiva emellan sig.

– Om du visste hur tomt det känns att man inte får röra en hand vid hennes kind.

Åke Paulsson är den yngste i gänget, bara 89 år gammal. Han och hans fru flyttade till sitt hus 1988 när det var nybyggt. Nu har han bott ensam i huset sedan hans fru gick bort för fem år sedan.

Åke föddes i Strövelstorp och bodde med familjen på ett litet lantbruk. Efter folkskolan flyttade han till Hammenhög för att bli lantbrukselev. Åke och hans fru köpte senare en liten gård i Hörby med både djur och spannmål. Men det var svårt att klara sig ekonomiskt. Åke jobbade då även på Sockerbruket i Örtofta under höstkampanjerna i fem år. Det var han som skötte maskinerna som värmde upp sockermassan, de två sista åren var han anställd på heltid.

När tillfället kom att köpa en betydligt större gård av några bekanta utanför Strövelstorp tog han chansen. Den gården brukade han i 28 år.

Åke har alltid varit intresserad av politik och var ordförande för Centerpartiet i Strövelstorp i 25 år. Åke är social och glad för att prata med folk. Vårdhemmet Åsbytorps utflykter och evenemang brukade Åke gärna delta i, något som inte blivit av i år.

– Livet har blivit lite tråkigare än vad det var tidigare.