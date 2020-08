Dontnod gör psykologisk thriller

Fakta

Dontnod är en fransk utvecklare med huvudkontor i Paris, som utvecklar så kallade AA-spel, som är någonstans mitt emellan storbudgetspel och småtitlar.

Företaget grundades 2008 och har släppt titlar som "Remember me" (2013), "Life is strange" (2015) och "Vampyr" (2018). Dontnod har fått uppmärksamhet för att flera titlar utforskat hbtq-teman. Bland annat har man i kommande "Tell me why" en transperson i huvudrollen, för första gången hos en större spelstudio. Dontnod har samarbetat med hbtq-organisationen Glaad med skildringen.

Källa: Dontnod, Glaad