Trump överväger att låta Snowden komma hem

Världens sannolikt mest kände visselblåsare, som 2013 läckte dokument om USA:s massövervakning av internet och telefoni, kan komma att få lämna sin exil i Ryssland.

– Jag ska börja titta på det, sade Trump om en möjlig benådning av Edward Snowden under en presskonferens på golfklubben Bedminster i New Jersey, enligt The Guardian