De obehagliga och otrevliga samtalen till kommunens växel, Medborgarservice, har blivit allt fler under 2020. I samband med det soliga och varma vädret var det många strandbesökare som ringde in och ondgjorde sig över kommunens tånghantering på ett mycket otrevligt sätt. Nu får det vara nog, menar kommunrådet Erling Cronqvist (C). Bild: Rickard Gustafsson