Sjöhästliknande varelser, maneter och ålgräsängar. Ett myllrande liv döljer sig i Öresund. Nu har kommunen köpt in vattendrönaren Ola. I samband med Helsingborgs havsdagar guidar han i det som pågår under ytan.

Det hörs ett fräsande ljud när den gula drönaren släpps ner i vattnet i hamnen bakom Dunkers kulturhus. Medan miljöstrategen Annelie Brand står på land och styr åker Ola längre ner under havsytan. På en skärm dyker det samtidigt upp undervattensbilder.

– Den är som en rymdfarkost, säger Curt Nilsson, som har kommit förbi.

Han har själv dykt en del och tycker att livet under vattnet fascinerar.

Och det är just för att få fler att få upp ögonen för allt som finns där under ytan som vattendrönaren har köpts in av kommunen.

– Vattnet är ju lite svårt att göra tillgängligt annars, säger Stina Bertilsson Vuksan, som även hon är miljöstrateg.

Så småningom dyker det upp ett stim av maneter, och den sjöhästliknande fisken tångsnälla på skärmen.

Nu, under Helsingborgs havsdagar, kommer det vid flera tillfällen finnas möjlighet att titta på när kommunen är ute och kör med drönaren i vattnet. Men även senare är tanken att Ola ska stå till allmänhetens tjänst, bland annat i samband med skolaktiviteter. Dessutom kommer Helsingborgs stad att använda honom till olika inventeringar.

Förutom att titta på Olas undervattensfärder finns det också en hel del annat att göra under havsdagarna. Bland annat blir det skaparverkstad och lunchdans med havstema. Det bjuds även på flera föreläsningar, bland annat om det traditionella yrkesfisket i vår samtid.

– Vi vill belysa hur viktigt havet är. Och att vi vill att det ska må bra, säger Annelie Brand.

Havsdagarna pågår till och med 21 augusti och hela programmet finns på Dunkers hemsida. På grund av risken för smittspridning är antalet platser begränsade.