Män åtalas för mord på Run DMC-medlem

Det 18 år gamla mordet på Jason ”Jam Master Jay” Mizell, dj i Run DMC, kan vara på väg att klaras upp. Två män har åtalats misstänkta för mordet, rapporterar bland annat CNN.

Jason Mizell sköts till döds i sin studio i New York-stadsdelen Queens den 30 oktober 2002, 37 år gammal.

Mordet har varit olöst, men åklagare anser sig nu ha kommit fram till att de två misstänkta männen, 56 och 36 år gamla, tillsammans planerade och utförde mordet på grund av en narkotikatvist.

– Det var väldigt viktigt för oss då och det förblir viktigt för oss även nu – att skipa rättvisa för offret, hans familj, vänner och alla som har brytt sig så mycket om fallet, säger åklagaren Seth D. DuCharme.

I åtalet hävdar åklagarna att Jason Mizell var inblandad i omfattande narkotikahandel från 1996 och fram till sin död och att ett bråk över tio kilo kokain ledde fram till mordet. Den åtalade 56-åringen sitter sedan 2007 i fängelse för andra brott och har ännu inte hörts i målet. Den åtalade 36-åringen greps i söndags och förnekar inblandning i mordet.

Hiphoppionjärerna Run DMC bildades 1981 av Darryl ”DMC” McDaniels, Joseph ”Run” Simmons och Jason ”Jam Master Jay” Mizell. De splittrades 2002 efter mordet på Jazon Mizell. Gruppen valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 2009 och de två kvarvarande medlemmarna återförenades tillfälligt 2012.