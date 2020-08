Rögle tappade 4–1 till förlust mot allsvenska Kristianstad

Matchens utveckling efter den första perioden gick inte att förutse. Rögle var på väg att totalt köra över Mikael Gaths Kristianstad. Men att slå av på takten straffar sig också mot allsvenskt motstånd. Rögle tappade sin 4–1-ledning och förlorade.

Ishockey, träningsmatch

Kristianstad 6

Rögle 5

(1–4, 3–1, 2–0)

Det blev, som man brukar säga, en mardrömsstart för Rögles nye målvakt Johan Gustafsson när han debuterade mot Kristianstad. Första skottet gick i mål. Förre Röglespelaren Kevin Wennström fick, som man brukar säga, en riktig macka och sprättade upp pucken i nättaket från nära håll.

Men när Rögle fått ordning lite mer på grejerna blev första perioden spel mot ett mål och Kristianstadsmålvakten Mattias Pettersson hade hjälp av både ribba och stolpe när Adam Tambellini försökte med två skott i powerplay.

Men den där stolpen var inte med målvakten när Leon Bristedt, ny assisterande kapten den här säsongen, sköt från ungefär samma position ute till höger. Det klang till, men den här gången letade sig pucken in till 1–1. Klockan stoppades på 8.29.

Det var början på proppen ur och debuterande Olli Palola skulle finnas med i händelsernas centrum. Men innan dess la backen Jakob Bondesson, förra säsongen utlånad till just Kristianstad, pucken på mål och på vägen fram letade den sig via Hampus Karlsson in till 1–2.

I Rögles andra numerära överläge mot Kristianstad kom så säsongens första mål i den spelformen. Olli Palola kom med i assistprotokollet, liksom Samuel Johannesson. Målskytt - Nils Höglander.

Rögles fjärde mål var riktigt sött hockeygodis och av det slag man nästan bara får smaka på när ett lag är överlägset det andra. Olli Palola droppade bakåt till Lucas Ekeståhl-Jonsson som spelade över till Leon Bristedt och han fick öppet mål till 1–4. Det såg ut att gå mot tvåsiffrigt.

Inför matchen pratade tränaren Cam Abbott om att det skulle vara fel approach att ta lätt på saker. Han kan inte ha varit nöjd med hur matchen utvecklade sig och var det inte just det, att ta lätt på saker, spelarna gjorde efter den första perioden? Jo. Många utvisningar brukar tyda på att inte vara påkopplade. Och många utvisningar blev det.

I den andra perioden drog Rögle på sig hela sex stycken. Man stod emot i tre mot fem-spel, men lite senare kom reduceringen i ett nytt överläge.

Den reduceringen följdes av ytterligare en reducering och den fina farten och klasskillnaden Rögle visat hade definitivt bromsats upp.

Men Erik Andersson tog chansen att trycka på gasen igen i ännu ett powerplay för Kristianstad. Hade det varit fotboll hade man sagt långboll, men långpuck i hockey blir konstigt ordval även om det var det det egentligen var. Kristianstads målvakt stod fastfrusen, han hade enkelt kunnat skrinna ut i tid och undvika situationen som uppstod. Erik Andersson hann fram och störa med klubban och pucken studsade till Simon Ryfors och 3–5 med en man mindre.

Motivation kan slå klass. Så om Rögle bjöd på hockeygodis i första perioden gjorde Kristianstad det i slutet av andra. Klapp klapp-spel avslutades med att Daniel Andersson satte fram klubbladet och styrde upp 4–5.

Ännu fler Rögleutvisningar och ett nytt tre mot fem-spel i början av tredje perioden kostade en kvittering och av bara farten tog Kristianstad sen ledningen. Den höll man hela tiden ut. Rögle förlorade.