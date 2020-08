Hoppet om Finnkampen lever

Det har sett mörkt ut för Finnkampen. Men nu har hoppets låga tänts hos svensk friidrott för att tävlingen ändå ska genomföras. Den finländska regeringen ska utreda frågan närmare de närmaste dagarna.

Så sent som under tisdagen sade Stefan Olsson, generalsekreterare i friidrottsförbundet, att ett svar möjligen skulle komma under onsdagen. Då lutade det åt att Finnkampen skulle komma att ställas in, på grund av de restriktioner som Finland har mot svenskar som reser in i landet.