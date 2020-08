Regeringens pressträff öppnade för justeringar av den strikta regeln om högst femtio besökare. Kalle Lind skymtar ett visst hopp, åtminstone för de stora institutionerna.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind underströk sin förståelse för en knäande bransch. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Den bransch jag själv tillhör – kultur-och-idrotts-och-sådant-som-vi-antas-göra-mest-för-att-det-är-skoj-branschen – har som bekant krisat under Corona. Branschsnacket under sommaren har främst kretsat kring en bitter känsla av orättvisa: varför får den där jättebutiken ha öppet när inte det där konserthuset får det? Varför får den där restaurangen ta in hundrafemtio ätande men bara femtio lyssnande? Varför ska jag drabbas värre än andra när förutsättningarna är i princip desamma?