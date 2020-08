Fullt på bussarna till Helsingborg – gymnasisterna från Viken blir försenade till skolan

Buss 220 in till Helsingborg har varit fullsatta på morgnarna under den första skolveckan. Framför allt de som kliver på vid Vikens centrum har drabbats. Många föräldrar har fått ställa upp och skjutsa sin barn in till gymnasieskolorna i Helsingborg.

I måndags startade terminen för gymnasieeleverna. För de elever som valt att gå på en skola i Helsingborg har det inte varit så lätt att komma i tid. I inlägg efter inlägg på Facebook vittnas om att bussarna är fullsatta.