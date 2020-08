Helsingborgare samlade sitt dream team – nu har filmmusiken från 80-talet blivit hårdrock

Han är musikern från Helsingborg som är med i danska bandet Pretty Maids. Men numera är Chris Laney också känd som mannen bakom filmmusikprojektet At the Movies som blivit rena succén.

– Det här projektet har verkligen räddat mig, säger han.

Precis som för de flesta andra musiker och producenter försvann många av Chris Laneys uppdrag mer eller mindre över en natt när pandemin slog till.

Då fick han tid att se en massa gamla filmer. Företrädesvis från 80-talet.

Vilket ledde till kreativa tankegångar som nu förvandlats till en succé.

Det hela började med att han satt och såg ”Music and lyrics” med Hugh Grant.

– I den filmen är han med i nåt lökigt 80-talsband och jag bara älskade deras låt ”Pop goes my heart” . Så jag gjorde min egen version av den låten och skickade den till Allan (Sørensen, trummisen som också varit med i Pretty Maids), och då ville han lägga trummor på den. Det var startskottet för At the Movies.

Han kontaktade kollegor från band som Soilwork, Hammerfall, King Diamond, The Night Flight Orchestra och Royal Hunt. Till den första låten som spelades in (”No easy way out” från ”Rocky IV”) utkristalliserade sig ett svensk-danskt metal all stars-team med Björn Strid, Chris Laney, Allan Sørensen, Morten Sandager, Pontus Egberg och Pontus Norgren.

Den andra låten som gjordes var ”Maniac” från filmen ”Flashdance” och då kom även Linnéa Vikström Egg (från QFT och Therion) med på sång.

I ”Maniac” delar hon och Björn Strid på sången, vilket visade sig vara ett lyckokast.

– De passar så jävla bra ihop, det blir nån form av magi med de två tillsammans, säger Chris Laney.

En video stack ut lite extra. Det var när gänget gav sig på Tina Turners ”We don't need another hero” från den tredje Mad Max-filmen.

Den låten ärades med gästinhopp av Pretty Maids sångare Ronnie Atkins och ett gitarrsolo av den gamle Kiss-medlemmen Bruce Kulick.

– Ronnie har gått igenom sin cancerbehandling och vi har i princip pratat varje dag. Han älskade projektet och sa att han saknade att sjunga och då föreslog jag att han skulle vara med. Han blev överlycklig.

– Bruce har jag också kontakt med och det var han själv som undrade om han fick vara med. Det var fantastiskt kul, man är ju Kiss-fan själv.

Totalt spelades tio låtar in, plus bonusspåret ”Far from over” från ”Staying alive”.

För Chris Laney blev det rena heltidsjobbet.

– Det började med att jag gjorde en demo för varje låt. Sen togs trummorna bort och så skickade jag filen till Allan. Sen fick jag tillbaka den och mixade trummorna och så fortsatte det med varje instrument och sångpålägg. Det har varit ett jävla pusslande, haha!

Tanken var att projektet bara skulle finnas på Youtube. Men folk började höra av sig och ville köpa fysiska exemplar eller via streaming. Till sist landade det i att projektet lades ut via crowdfundingsajten Indiegogo där folk fick anmäla sig att köpa At the Movies-albumet på vinyl eller cd.

– Vi satte målet till 100 000 kronor. Det tog 52 timmar innan det var uppnått.

Till sist nådde insamlingen nästan 300 000 kronor och nu kommer plattorna preliminärt att börja skeppas ut i slutet av augusti eller början av september.

– Låtarna kommer inte att läggas ut på Spotify eller nån annan streamingtjänst, det är fysiska exemplar som gäller, säger Chris Laney.

Hur mycket har det här projektet betytt för dig?

– Det har verkligen räddat mig. På riktigt. Jag var jävligt deppig ett tag. Nu har jag fått något att se fram emot. Och samtidigt har vi haft så jävla kul.

– I september kör vi igång säsong två. Då börjar vi med låtar från soundtracks i 90-talsfilmer.