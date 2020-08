Magsjukeutbrott i landet – kyckling misstänks

Dåligt tillredd kyckling pekas ut som en trolig förklaring till de senaste veckornas ökning av campylobacterinfektioner. Folkhälsomyndigheten ser ett möjligt samband mellan ökningen i kycklingflockar och bland människor.

Campylobacter, en bakterie som lever och frodas i många djurs tarmsystem, leder vanligtvis till magsjuka och diarré hos människor.

Under de senaste veckorna har antalet personer i Sverige som drabbats av campylobacterinfektion stigit från runt 75-95 fall per vecka, till 149 fall under vecka 32 och 169 fall under vecka 33.

– Vi har reagerat på att det plötsligt har skett en så kraftig ökning av drabbade, som har sammanfallit med information från Statens veterinärmedicinska anstalt om att det även har skett en ökning av campylobacterpositiva kycklingflockar, säger Rikard Dryselius, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska analysera campylobacterprover från sjukdomsfall och slaktkycklingflockar för att ringa in var det smittade köttet kommer från.

Dryselius säger att det mesta talar för att det handlar om en produkt som är spridd över landet, eftersom sjukdomsfallen inte är koncentrerade till en specifik region.

– Kyckling är den absolut vanligaste orsaken till campylobacterinfektion. Ökningen bland kycklingflockar som SVA rapporterar om sammanfaller väldigt bra i tid med ökningen bland människor. Dessutom var det en ökning bland stora kycklingflockar, och då ger det utslag på att fler människor blir sjuka, säger Dryselius.

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att vara försiktig vid hanteringen av rå kyckling.

– På sommaren är förekomsten av campylobakter i kyckling högre än under resten av året, det är ganska säsongsbundet. Det handlar om att följa de vanliga råden, att tvätta händer vid matlagning, diska köksredskap och skärbrädor, att steka igenom kyckling ordentligt, hålla isär köksredskap och att vara försiktig, säger Dryselius.