Nedskärningsplaner höjer oljepriset

Världsmarknadspriset på råolja stiger och det ser nu ut som om det blir tredje veckan i rad med högre priser. Detta trots en ny laddning dyster statistik från USA:s arbetsmarknad i torsdags, som tillfälligt tryckte ned oljepriserna.

Diskussioner mellan oljekartellen Opec och andra stora oljeproducenter om produktionsbegränsningar bidrar till utvecklingen.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad stiger 0,4 procent till drygt 45 dollar per fat.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters talas det inom Opec att det kommer att behövas produktionsnedskärningar på 2,31 miljoner fat oljeekvivalenter per dag för att hantera överutbud.

Oljepriset har mer än fördubblas sedan bottennappet i april, då brentoljan under några dagar var nere under 20 dollar per fat – den lägsta nivån sedan 2001. Motsvarande terminskontrakt för amerikansk råolja föll då samtidigt ned på minus då det inte fanns tillräckligt med lagerutrymme.