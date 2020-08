USA:s postchef grillas i kongressen

Fakta

Född 1957 i Brooklyn i New York. Har en ekonomutbildning från Stetson University. Hans far var lastbilschaufför och efter studierna tog DeJoy över hans åkeri. Verksamheten utvecklades till logistikbolaget New Breed Logistics med säte i North Carolina. När företaget 2014 såldes till XPO Logistics hade det 7 000 anställda.

De Joy har därefter haft ett antal chefs- och styrelseuppdrag i näringslivet. Han är känd som detaljorienterad och resultatinriktad men hans företag har också kritiserats för osäkra arbetsförhållanden.

Gift med läkaren och tidigare Estlandsambassadören Aldona Wos, och har två barn. Familjen bor i North Carolina.

Engagerad i Republikanska partiet och har jobbat med att samla in pengar till både partiet och president Donald Trumps kampanj.

Tillträdde i juni som USA:s 75:e postmästare.

Källa: USPS, The New York Times med flera