Woody Harrelson är med i Ruben Östlunds nya storfilm. Och så en självspelande vit flygel från Höör. En finurlig överlevare i pianobranschen såg till att det blev möjligt.

”Jag tror att jag är en av få i världen som har en vit självspelande flygel”, säger Lars Mårtensson. Bild: Lars Brundin

Tangenterna dansar framför en liten grupp häpna journalister. Den vita flygeln framför trallvänliga ”Let´s Put Out the Lights”, i normala fall ett stycke för fyra händer. Flygeln, tillverkad av österrikiska Feurich, hade kunnat framföra vilket pianostycke som helst. Instrumentets datorenhet styr flygelns tangenter med hjälp av ventiler och följer bara vad någon verklig pianist spelat in på dess minneskort.