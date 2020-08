Svunnen är den tid då långa detaljplaner var det som gällde för styrning och ledning i organisationer. Det skriver Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Coronapandemin ställer stater, organisationer och människor världen över inför oerhörda påfrestningar. Ständigt nya beslut måste fattas på osäker grund i alla möjliga sammanhang. I Sverige testas offentliga organisationers förmåga på ett sätt som aldrig skett förut.

Många menar att man måste vänta tills pandemin ebbat ut innan det går att dra några slutsatser och lära av dem. Det stämmer till en del, men vissa lärdomar går redan att dra. En är att det krävs en ny form av ledarskap och offentlig organisation för att hantera samtiden. Det behövs ett sätt att tänka och handla som tar sin utgångspunkt i de möjligheter och goda exempel som krisen också lett till, vid sidan av all sorg och allt elände.

Coronakrisen visar på den förmåga till strategisk improvisation som ryms i stora och ofta överadministrerade offentliga organisationer. Under ytan finns en dynamisk kraft hos chefer och medarbetare som under krisen har lärt sig att balansera mellan ordning och kaos.

Svunnen är den tid då långa detaljplaner var det som gällde för styrning och ledning i organisationer. Eller som boxaren Mike Tyson lär ha sagt: Everybody has a plan until they get punched in the mouth. Om det är de flesta överens.

Tillitsbaserat ledarskap är i ropet. Agila, lättrörliga, organisationer är på modet. Men i praktiken belastas de flesta offentliga organisationer fortfarande av ett ledningstänk som bygger på detaljkontroll och fokus på att saker och ting görs rätt, snarare än att rätt saker görs.

Nya administrativa styrsystem staplas på varandra och leder till att medarbetare lägger mer tid på att planera och dokumentera allt som ska göras, än att göra något i praktiken.

Digitalisering betraktas ibland som vägen ut ur denna administrationsmani och så kan det nog vara. Men för många medarbetare innebär digitalisering främst att nya it-system tvingas ut i organisationen och skapar ännu mer meningslöst arbete. Intentionerna är goda, men resultatet blir magert.

Debatten kring coronapandemin har i Sverige främst handlat om Folkhälsomyndighetens strategi för att hantera smittspridningen. Det är en vettig debatt som mest har fokus på det som är fel. Men kriser innebär också att möjligheter uppstår och att fönster öppnas mot andra och nya sätt att tänka och handla.

Nu gäller det att ta till vara på all den positiva kraft och den fantastiska improvisationsförmåga som många offentliga organisationer och dess medarbetare visat prov på. Plötsligt fattas beslut med raketfart, i alla fall jämfört med under normalläge. Plötsligt utmanas revir både inom och mellan organisationer.

Samarbete, samverkan och snabbhet har premierats i motsats till gamla hierarkier, gränser och seghet. Därmed inte sagt att alla gör som de vill och bryter mot regler och förordningar.

Förutsättningen för att allt ska fungera är ett tydligt ramverk och en övergripande strategi, ett mål, som alla chefer och medarbetare är medvetna om. Men det finns också stora möjligheter att improvisera inom det ramverk som gäller och det är det som skett under krisen. Det är ungefär samma princip som gäller för ett jazzband: ett gemensamt grundbeat med stora möjligheter att improvisera.

Intervjuer med framgångsrika chefer som är underlag för boken Strategisk improvisation: ledarskap för samhällsaktörer (2019), som jag skrivit tillsammans med Katarina Gentzel Sandberg, visar tydligt på vikten av att kunna improvisera inom givna ramverk. Cheferna representerar en mångfald verksamheter: allt från polis, sjukvård och storföretag till restauranger och medieföretag. Det som förenar dem är att de utgår från att det enda som är konstant är osäkerhet. Och att de alla lyfter fram fyra ledningsprinciper:

• att den ökade föränderligheten kräver ökad förmåga att fatta funktionella och intuitiva beslut, snarare än optimala. Att vänta med att fatta beslut kan få värre konsekvenser än motsatsen, särskilt under kriser.

• att det måste finnas förståelse för misslyckanden och förmåga att snabbt reparera dessa. Något som kräver trygga medarbetare och robusta organisationer.

• att den som är närmast uppgiften är den som bäst kan bedöma vad som ska göras. Medarbetare måste känna att de har ansvar och befogenheter.

• att det krävs en god strategisk kommunikationsförmåga, inte minst hos cheferna. Det som driver människor att göra stordåd är sällan siffror, utan tydliga bilder och kraftfulla berättelser.

Coronapandemin är inte över. Hur staten, regionerna och kommunerna agerat för att hantera de massiva påfrestningarna går det inte att dra några säkra slutsatser om ännu.

Det finns säkert anledning till allvarlig kritik, inte minst kopplat till hanteringen inom äldreomsorgen. Men det finns också massor av goda exempel som redan nu måste tas till vara och inspirera till nya sätt att leda och organisera offentliga organisationer.

Say yes to the mess, som ledarskapsforskaren tillika jazzpianisten Frank Barrett formulerat det.

