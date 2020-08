Förlust i första träningsmatchen för OV:s damer

Träningsmatch

OV Helsingborg 27 (15)

TMS Ringsted 40 (22)

Första träningsmatchen blev en tuff kamp för OV Helsingborgs damer. Mot TMS Ringsted, som spelar i den danska andraligan, släppte hemmalaget in på tok för mycket mål.

– 22 mål släppte vi in i vissa matcher förra säsongen och idag hade vi gjort det redan i paus. Vi fick inte riktigt till försvarsspelet kan man lugnt konstatera när man släpper in 40 mål. Det är lite väl mycket att släppa in, säger OV:s tränare Fredrik Björkman.

27 mål framåt var däremot glädjande.

– Det är inte illa. Vi har bra fart både i första- och andrafas och hyfsat i anfallsspelet också. Framåt klart godkänt, men bakåt kan inte vara godkänt.