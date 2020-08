Krisen blev bingo för rika Icahandlare

Många av Icas stormarknader har gått urstarkt i krisen, kryddade med statligt krisstöd. Det är samma butiker som ägs av mångmiljonärerna som varje år lyfter stora aktieutdelningar. – Vi har haft en jättefin utveckling. Klart pandemin är fruktansvärd, men vi är tacksamma för att vi har ett välmående företag som fungerar väl, säger Per Collins, Icahandlare i Göteborg.

Mitt i coronakrisen har livsmedelshandeln blomstrat. Och allra starkast har de största Icahandlarna gått, plus tio procent i försäljningsintäkter under första halvåret, enligt Icas kvartalsrapport. Orsaken är att kunderna handlar lite mindre ofta men när de gör det, så åker de till de stora Ica-varuhusen, under varumärkena Maxi och Kvantum, med bredare sortiment.