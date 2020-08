Perfekt väder för SM-seglingarna i Vejbystrand

Under i helgen har SM i 505-klassen avgjorts utanför Vejbystrand. Under närmast idealiska förhållanden.

– När det blåser åtta-tio sekundmeter är det helt perfekt seglingsväder, säger Per Kjellberg.

Ebbe Rosén och Olle Wenrup (i trapetsbältet) på väg ut mot starten i söndagens första race. Bild: Sven-Erik Svensson Tjugo minuter innan söndagens första start är det hektiskt i hamnen. Tävlingsledaren Per Kjellberg hjälper till att styra ner släpet med 505-båten i vattnet.