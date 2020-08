Svenska gränsrestriktioner het fråga på Åland

Åland bör omfattas av samma gränsregler som gäller för norra Finland, enligt den åländska näringsministern Fredrik Karlström.

De restriktioner som under våren infördes för resor från Sverige till Finland har slagit med full kraft mot den för Åland så viktiga turistbranschen, berättar öns näringsminister Fredrik Karlström för TT.

– Juni, juli och augusti står för 75-80 procent av omsättningen – det är då allt på de här öarna snurrar på högsta varv – och pandemin har slagit en kniv i hjärtat och stoppat blodflödet för vår turism. Och sjöfarten och turismen utgör cirka 20 procent av vår BNP – och 25 procent av sysselsättningen på Åland.

Enligt Fredrik Karlström är också frånvaron av de svenska turisterna högst märkbar. Bara under juli månad har man tappat hela 85 procent av de svenska övernattningarna jämfört med 2019.

– Under juli 2019 stod svenskarna för 25 000 hotellövernattningar – i år var siffran 560. Betänker man då att det är under sommarmånaderna som hotell- och restaurangbranschen tjänar pengar så ser det väldigt mörkt ut inför hösten och vintern.

Under onsdagen meddelade den finska regeringen att resor mellan ”lokala gränssamhällen” ska tillåtas från och med den 24 augusti, vilket innebär att personer som bor i gränskommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kan resa över gränsen till Finland.

Och enligt Fredrik Karlström bör också Åland, med sin närhet till Sverige, omfattas av samma gränsregler som gäller för norra Finland.

– Vi är en gränsregion som är betydligt mer knuten till Sverige jämfört med resten av Finland. Åland kan jämföras med Torneå och Haparanda – bland annat då många studerar i Sverige och arbetspendlar – och tycker inte om begränsningarna av gränsen.

Under torsdagen bjöd också Ålands lantråd Veronica Thörnroos (C) in den finska statsministern Sanna Marin till Åland för att diskutera situationen i landskapet – och behovet av en öppnare gräns mot Sverige.

Och enligt Fredrik Karlström är det nu viktigt att återuppta det nordiska samarbetet – som enligt honom har fått sig en rejäl törn under coronapandemin.

– Nu måste vi läka de sår som uppstått mellan människor och nationer – och som pandemin har orsakat. Vi är starkare tillsammans än var och en för sig. Och ålänningarna är av segt virke – en öbo hittar alltid sätt att ta sig ur kriser.