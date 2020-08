Cissi Wallin var en frispråkig företrädare för Metoo, men fälldes i höstas för förtal. Vad var det vi bevittnade? En backlash för yttrandefriheten? Ett bokslut för en rörelse som spårat ur? Något annat? Ellinor Skagegård har frågat experterna, nu när Wallins självbiografiska bok ges ut.

Cissi Wallin (th) med Unni Drougge (tv) utanför rättegångssalen i Stockholms tingsrätt 21 november 2019, då rättegången mot Wallin för grovt förtal inleddes. Bild: Fredrik Persson/TT

Det är den 21 november 2019 och Cissi Wallin sveper med blicken över åhörarna. Sedan formar hon munnen till ett litet ”o” och tar några djupa andetag. Hon bär en mörkblå höghalsad blus och det intensivt röda håret är rakfönat. För en liten stund sedan lade hon upp ett foto av sig själv framför rättssalens dörrar på Instagram: ”Lets do this. #yttrandefrihet #metoo”. Gillamarkeringar, hjärtan och styrkearmar strömmar in.