Blågul NHL-duell: ”Båda har mästarkvaliteter”

Det är fördel Robin Lehner i den blågula målvaktsduellen mot Jacob Markström i NHL-slutspelet. Kan någon av dem skriva historia och bli förste svenske målvakt som får lyfta Stanley Cup-bucklan? – Båda har definitivt mästarkvaliteter, säger Tre Kronors målvaktstränare Stefan Ladhe.

Robin Lehner, 29, höll nollan och tog 26 skott när Vegas besegrade 30-årige Markströms Vancouver med 5–0 i den första kvartsfinalen. Markström har storspelat hela slutspelet, men blev utbytt efter att ha släppt in fem mål på 34 skott. Den andra matchen i bäst av sju spelas natten till onsdag.

– En match är bara en match i en slutspelsserie, oavsett resultat, men man kan väl ändå tro att det är fördel Vegas, tror Ladhe.

Att två svenska målvakter ställs mot varandra så här långt in i Stanley Cup-slutspelet tillhör inte vanligheterna. Bortsett från Henrik Lundqvist – som föll i finalen med NY Rangers 2014 – så har svenska målvakter haft svårt att slå sig in som förstemålvakter under längre tid i NHL.

Genom tiderna är det förutom Lundqvist bara tre svenskar som spelat över 300 matcher – Tommy Salo, Johan Hedberg och Lehner. Pelle Lindbergh var i Stanley Cup-final 1985 och vann Vezina Trophy, hade en glimrande karriär framför sig men omkom i en bilolycka den hösten. Av 40 svenska Stanley Cup-vinnare genom tiderna finns ingen målvakt.

Nu tror Tre Kronors målvaktstränare att chansen finns.

– Markström har haft en avgörande roll när Vancouver tagit sig vidare från sina serier, han har varit ruggigt bra. Lehner ser jag som en matchvinnande målvakt, han har det där lilla extra, säger Stefan Ladhe.

Unga, talangfulla Vancouver har kunnat luta sig mot Markström, 92,2 i räddningsprocent, som är delad etta i slutspelets vinstliga bland målvakterna tillsammans med Semjon Varlamov, NY Islanders, med sju segrar. Lehners Vegas är en av förhandsfavoriterna och svensken har sex vinster på sju matcher, 91,8 i räddningsprocent och har konkurrerat ut Marc-André Fleury, trefaldig Stanley Cup-mästare.

Stefan Ladhe har jobbat med båda målvakterna, men i Lehners fall var det så långt tillbaka som då han var var tredjemålvakt i JVM 2010-2011. Robin Lehner har inte spelat i Tre Kronor ännu, medan Markström varit tvåa bakom Henrik Lundqvist både i senaste VM, 2019, och World Cup 2016.

Robin Lehners resa mot stjärnorna är spektakulär. Så sent som våren 2018 gick han i väggen och skrev in sig på behandlingshem för att få hjälp med alkohol- och drogmissbruk, psykiska besvär och panikattacker.

– När han hade tagit sig igenom det där så går han in och spelar på världsnivå i stort sett direkt. Det tyder på något extra att klara det när man mått så dåligt. Det är unikt, säger Ladhe.

Dessutom har han sedan dess flyttat runt på ettårskontrakt och Vegas är hans andra klubb för säsongen efter att ha inlett i Chicago.

– Det har hela tiden blivit ryckigt för honom. Han har inte varit i samma klubb över tid på ett tag. Han tar den där förstarollen vilket är jäkligt starkt då han startar på noll när han kommer till Chicago och Vegas och det redan finns etablerade målvakter, som båda vunnit Stanley Cup (Fleury och Marc Crawford i Chicago). Han är en vinnarskalle som tagit utmaningen på ett härligt sätt, säger Ladhe.

De två ser i nuläget ut att vara givna för OS-spel med Tre Kronor i Peking om 1,5 år. Med de frågetecken som finns för 38-årige Henrik Lundqvists framtid tror Ladhe att Lehner och Markström kommer att vara dominerande svenska målvakter under överskådlig framtid i NHL.

– Men man ska inte glömma bort Anders Nilsson (Ottawa) och Linus Ullmark (Buffalo) som har en position i sina lag där de får spela fler matcher för varje säsong.