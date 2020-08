Dahlberg debuterade med storspel och seger

Någon matchovana var det inte tal om. Häckens nye målvakt Pontus Dahlberg fick en drömdebut när han storspelade borta mot IFK Norrköping. Klubbens andra matchvinnare: Leo Bengtsson, vars drömmål ordnade 1–0-segern.

Två dagar efter att ha skrivit på lånekontrakt tog Pontus Dahlberg plats i Häckens matchtrupp. Men speltid fick han vänta på. Först nästan två veckor efter affären fick han till slut ställa sig mellan stolparna på Östgötaporten.

Och då i sin första match sedan landskampen mot Moldavien under januariturnén.

– Det är det vanliga när man inte har spelat, tajmning och sådant. Men det ska nog gå bra, sade målvakten Dahlberg, som hämtats in från Watford efter att Peter Abrahamsson skadat knäet och missar resten av säsongen, till Dplay inför mötet med IFK Norrköping.

”Bra” var inte i närheten av 21-åringens debut för klubben från Hisingen.

Han storspelade.

Redan i andra minuten blev han varm i Häckens blå målvaktströja:

+ Dahlberg stoppade Pontus Almqvist friläge. Räddade med benen.

+ I samma minut hann han ner och räddade Alexander Franssons distansskott.

Duellen med Almqvist blev en bestående del av den allsvenska toppmatchen.

Almqvist fick två bra lägen till, i 14:e och 59:e minuten, men båda gångerna läste Dahlberg och räddade skottet respektive friläget.

– Jag försökte bara komma ut och göra mig stor. Mer hinner man inte tänka på, säger Dahlberg till Dplay om frilägesräddning.

– Det är alltid skönt att hålla nollan, speciellt när man vinner med 1–0 på bortaplan.

I stället var det Häckens Leo Bengtsson som hittade rätt – och det med ett drömmål.

22-åringen tog sig in från vänsterkanten, tryckte till från långt håll och fick in bollen via stolpen bakom hemmamålvakten Isak Pettersson.

– Jag kändes nästan när den lämnade foten, att något var på gång. Sedan var det bara följa bollbanan. Den satt rätt bra va? Den sitter helt okej där. Den får jag vara nöjd med, säger Bengtsson till Dplay efter sitt sjätte mål för säsongen.

Trepoängare – Häckens tredje raka – innebär att tränaren Andreas Alm & Co tar sig förbi IFK Norrköping i tabellen och nu är trea på 30 poäng. Malmö FF toppar på 38 och Elfsborg är tvåa på 31.

I nästa omgång för Häcken väntar AIK på Friends arena på lördag. Under samma dag men med en senare avsparkstid möter IFK Norrköping Örebro på bortaplan.