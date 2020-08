Jättetalangen presenterad av Rögle

Raphaël Lavoie ansluter till Rögle redan under tisdagen. Forwardslöftet lånas in under säsongen från Edmonton Oilers.

HD-sporten rapporterade förra veckan om att Raphaël Lavoie var klar för Rögle. Den 19-årige forwarden lånas in från Edmonton Oilers organisation och planen är att han gör sin första träning med Rögle redan under tisdagen, meddelar Rögle på sin webbplats.