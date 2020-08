Mjällby avgjorde sent: ”Mycket konstig match”

Med sex minuter kvar av ordinarie tid stod det 1–1 mellan Kalmar och Mjällby. När domaren blåste av hade Mjällby vunnit med 4–1. – Efter 75 minuter satt man på bänken och hoppades att domaren snart skulle blåsa av så att vi i alla fall skulle få en poäng med oss hem. Resultatet speglar inte riktigt matchen, säger Mjällbytränaren Marcus Lantz.

Det har varit lite av Kalmars grej den här säsongen, att förlora poäng under matchernas sista tio minuter. Det hade varit en ganska medioker allsvensk match med lågt tempo och få målchanser. Kalmar ägde mycket boll under andra halvlek utan att göra något med den. Mjällby hade inte heller de några chanser.

Men i den 84:e minuten gick bollen via en Kalmarspelare in eget mål till 2–1 för Mjällby. Minuten senare blev Sebastian Ring utvisad. Ytterligare två minuter efter det stod Viktor Gustafsson för matchens prestation när han pricksköt in 3–1, hans första mål i Mjällbytröjan.

– Det är en fin träff. Han (Kalmars målvakt) är på den, men den är för jädra bra – han kan aldrig mota den, säger Gustafsson med ett stort leende.

På tilläggstid kunde sedan Moses Ogbu snyggt lobba in 4–1 i öppet mål.

En märklig match, med ett märkligt resultat.

– Ja, det blev en mycket konstig match. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det är lågt tempo hela matchen, sedan har de lite otur och stöter in en boll i eget mål. Och ett mål kan förändra mycket, säger Mjällbys första målskytt Erik Björkander.

Viktor Gustafsson fick följa stora delar av matchen från sidlinjen, men när han kom in tillsammans med Joel Nilsson fick Mjällby lite bättre fart.

– Vi kommer in med mycket energi, vi vill visa att vi vill ha mer speltid. De kanske har mer boll, men vi är bekväma med det. Det har varit så för oss i många matcher och visar vi bara tålamod kommer det att löna sig, säger Gustafsson och fortsätter:

– Vi vet att vi kan vända matcher snabbt. Förra året i superettan låg vi under med 0–2 mot Dalkurd efter 87 minuter, men vann med 3–2. Så vi har varit med om att göra mycket mål sent förr. Vi vet att vi kan göra det vilket ger en trygghet även i slutet av matcherna.

För Kalmar är det nu 471 dagar sedan de vann en match på Guldfågeln arena. Det har blivit en hemmaseger den här säsongen, men den matchen spelades på gamla hemmaarenan Fredriksskans.