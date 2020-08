Rapport: 60 ton skräp på marken – på en vecka

Minst 60 ton skräp slängdes på marken under en sommarvecka i Sverige, visar en ny undersökning. – I snitt innebär det att varje person slänger fem skräp på marken – i veckan, säger Pontus Tengby, kommunikationschef på Håll Sverige rent (HSR).

Organisationen har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur mycket skräp som slängs på Sveriges gator under en vecka. Drygt 100 slumpmässigt utvalda mätpunkter i centralorterna i 75 kommuner har undersökts en gång per dag under tiden 12–18 juni.

– Det här är första gången vi kunnat mäta nedskräpningen på nationell nivå. Undersökningen utgör ett kunskapsunderlag till regeringen, som vi hoppas kommer att ta skräpfrågan på större allvar, säger Pontus Tengby.

Skräpet har i undersökningen räknats, vägts och kategoriserats, och utifrån uppgifterna som samlats in i de 75 kommunerna har man räknat ut att minst 60 ton skräp slängdes under tidsperioden. Man har också räknat ut att det handlar om 35 miljoner skräpföremål, och när man dividerar detta med antalet invånare i centralorterna kommer man fram till att varje person i snitt slänger fem skräp på marken – per vecka.

Precis som man tidigare sett i andra undersökningar är fimpar, prillor och plast de största bovarna.

– Varje år slängs en miljard fimpar på gatorna i Sverige. I den här undersökningen var 62 procent av skräpföremålen just fimpar, säger Tengby.

Den plast som slängs är framför allt mjuka och hårda livsmedelsförpackningar, inte sällan hämtmatförpackningar.

– Det kan bero på en trend där fler handlar take-away och att det inte finns tillräckliga fortsättningar för att göra rätt – till exempel att det inte finns plats i papperskorgar.

Undersökningen utgör enligt Naturvårdsverket ett underlag till genomförandet av EU:s direktiv om engångsplast.

– I dag är det billigare att producera saker för engångsbruk, och då blir det ett överskott som läcker ut i naturen. Vi vill att det ska vara olönsamt att producera slit och släng, och lättare för människor att göra rätt, säger Tengby.