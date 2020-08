Två mål av Hedman räckte inte för Tampa Bay

Victor Hedman reducerade två gånger för sitt Tampa Bay i första kvartsfinalen mot Boston. Men det räckte inte riktigt ända fram, och Boston vann med 3–2. – Vi förväntar oss mer, säger Hedman.

Ett 3–0-underläge visade sig bli övermäktigt för Tampa Bay att hämta in i lagens första kvartsfinalmatch i Stanley Cup.

Floridalaget inledde svagt. Charlie Coyle, David Pastrnak och Brad Marchand hade alla gjort varsitt mål för Boston i varsin period innan Tampa Bay inledde sitt försök till upphämtning.

– Vi är självklart besvikna på det sättet som vi kom ut i första. Det var ett tag sedan vi spelade, men ändå, vi förväntar oss mer av oss själva, säger Tampas backklippa Victor Hedman vid presskonferensen efter matchen.

Det var han som ledde upphämtningen. Första reduceringsmålet kom knappt nio minuter in i sista perioden där ett lurigt skott från svensken letade sig in mellan ett flertal spelare och in i kassen.

14 sekunder innan slutminut var det dags igen, den här gången när Tampa Bay tog ut målvakten för att öka pressen. Hedman fick hyfsat med yta mellan blålinjen och högra offensiva tekningscirkeln, och placerade in skottet till höger om Jaroslav Halak i Bostonmålet. Återigen var det trångt framför målet.

– Vi vill ha den skottinställningen, vi övar mycket på det på träning att få in stora killar framför målet. Då blir det svårt för målvakten att se pucken, säger Hedman och fortsätter:

– Du kommer inte göra mål på varje skott, men det kommer att skapa returer och sådant.

Med sina två mål är Hedman den som gjort femte mest poäng i slutspelssammanhang i klubbens historia, med totalt 53 poäng (10 mål, 43 assist).

Men närmare än så kom inte Tampa Bay och 3–2 stod sig till slutsignalen.

– Vi gjorde ett betydligt bättre jobb med sättet som vi spelade på i tredje, med att skapa kaos för dem och chanser för oss själv. Det måste vara normen framöver, säger Hedman.