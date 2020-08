Ingen höstmarknad i Våxtorp – oro inför framtiden

Våxtorps marknad ställs in även nu i september. Att arrangera en marknad under de restriktioner som gäller under coronapandemin är omöjligt, menar marknadsgeneralen Lotten Nilsson.

– Det blir ingenting av någonting, konstaterar hon.

Det blev ingen Våxtorps marknad alls under 2020. Bilden är tagen vid vårmarknaden under det solstinna 2018. Bild: Arkivbild/Johan W Jönsson Vårmarknaden fick ställas in och nu står det klart att det inte blir någon traditionell höstmarknad den 4 september heller.