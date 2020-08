Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Som så mycket annat har försvarsfrågan hamnat i skuggan av coronapandemin. Den pågående beredskapsinsatsen i Östersjön, som DN var först med att rapportera om under tisdagen, är en påminnelse så god som någon om att det finns andra och minst lika brännande problem att ta itu med på andra sidan det vaccin som kanske kommer 2021.

Sedan i söndags pågår en svensk beredskapsövning till sjöss och i luften kring Östersjön och på Gotland. Aktiviteten sammanfaller med en pågående rysk militär övning med upp till 6 000 man. Till DN uppger svensk militär att insatsen tjänar till att samla information om vad som pågår och för att försvaret är oroat för ett försämrat säkerhetsläge kan uppstå i och med den stora ryska övningen i kombination med den pågående coronapandemin.

"I det läget ställer det höga krav på vår beredskap, alla de här faktorerna bidrar till ett läge som inte är särskilt gynnsamt", sade försvarets insatschef Jan Thörnqvist till tidningen.

Förutom svenska stridskrafter har också flera Natoländer skickat enheter till området för att samla underrättelser.

"Den militära aktiviteten har egentligen inte sett dess like sedan kalla kriget", sade insatschefen Thörnqvist till TT , men tillade: "Det finns ingen anledning att vara orolig. Det här gör vi för att vi ska känna oss trygga."

Liknelsen med det kalla kriget känns kuslig. Inte minst med tanke på att den sovjetiska Östersjöflottan och dess marinflyg under epoken rutinmässigt patrullerade innanhavet med kärnvapenförsedda fartyg och flygplan. En kärnvapenbestyckad sovjetisk u-båt lyckades som bekant till och med gå på grund i Karlskrona skärgård en oktobernatt 1981. Lägg därtill det faktum att det så kallade INF-avtalet löpte ut i början av augusti i år. Avtalet slöts mellan USA och dåvarande Sovjetunionen 1987 och reglerade antalet kort- och medeldistanskärnvapen de två länderna fick ha. När avtalet nu löpt ut står det de bägge länderna fritt att utveckla nya kärnvapen för medel- och kortdistans, vilket skulle kunna påverka säkerhetsläget i vårt närområde i klart negativ riktning.

Stormakten Ryssland har under president Vladimir Putin upprustat sina stridskrafter efter den period av nästan totalt förfall som rådde under den stora ekonomiska oredans tid på 1990-talet. Utöver en misstänkt utveckling av en kärndriven superkryssningsmissil, av Nato kallad Skyfall, pågår en konsekvent upprustning av befintliga vapensystem och utveckling av nya. För Sveriges del innebär det att den ryska marinen numera åter har fler och modernare enheter än svenska flottan, även det en påminnelse om de styrkeförhållanden som gällde under det kalla kriget. I takt med sin återskapade militära förmåga har Ryssland också blivit allt aggressivare, vilket Georgien och inte minst Ukraina har fått erfara. Situationen i Belarus innebär också ytterligare ett osäkerhetsmoment för säkerheten i vårt närområde.

Regeringen bestämde tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet för ett år sedan att höja försvarsbudgeten med fem extra miljarder årligen till 85 miljarder sammanlagt år 2025, en höjning till det modesta 1,7 procent av BNP.

Med tanke på att Ryssland under Putin satsar över 3 procent av BNP årligen är det knappast för mycket. Ryssland kommer av allt att döma vara den dominerande militära makten i vårt närområde inom en överskådlig framtid. Att då inte konsekvent och bestämt markera vår närvaro på Östersjön vore ett fundamentalt misstag.