Bråk om p-platserna vid Lidl i Höganäs

Det har seglat upp en tvist mellan Alf Svedulf som äger parkeringsplatsen vid Lidl och grannen K-fastigheter. När K-fastigheter inledde markarbetena inför sitt husbygge försvann 13 parkeringsplatser.

– Vi har servitut på de försvunna parkeringsplatserna.

Det var i början av juli som Alf Svedulf upptäckte att det började hända saker på Florafastigheten. Sen januari i år äger han tomten där parkeringsplatsen vid Lidl ligger. K-fastigheter äger den del av marken där det ska byggas ett sjuvåningshus med sammanlagt 70 lägenheter.

– Jag såg att man hade satt upp ett staket. Men det påtalade jag för K-fastigheter och då plockade de bort det. Skönt, tyckte jag, för jag trodde alltihop var ett misstag, säger Alf Svedulf.

Men misstag eller inte. Plötsligt var marken bortschaktad och sammanlagt 13 parkeringsplatser försvunna. P-platserna ligger visserligen på K-fastigheters mark, men Alf Svedulf har ett servitut på att han har rätt att använda dem.

– Man har bara tillskansat sig platsen. De har servitut på min mark för att möjliggöra en infart till sitt hus. Det ska vara "give and take", men nu är det bara "take".

Alf Svedulf har försökt få svar på hur detta kunde hända hos K-fastigheter. Men hittills utan framgång.

– De har kopplat in en advokat. Men nu har det gått en vecka och jag har inte fått något svar, säger han.

Nu har han polisanmält K-fastigheter för egenmäktigt förfarande. Förundersökning inleddes i veckan, men utredningen har inte kommit så långt.

Efter att parkeringsplatserna försvann har Alf Svedulf blivit uppvaktad av Lidl.

– De hyr 105 parkeringsplatser av mig. Men nu har vi inte 105 platser längre. Jag blir skadeståndsskyldig gentemot Lidl.

Alf Svedulf reagerar också över att K-fastigheter schaktade bort så mycket massor att det blev ett tre meter djupt hål alldeles intill parkeringsplatsen.

Han är också frågande till hur kommunen har kunnat bevilja bygglov med tanke på servitutet om parkeringsplatserna.

Avtalet om servitutet gjordes 2018 med den förre ägaren Joakim Andersson som då ägde båda tomterna och finns registrerat hos Lantmäteriet.

Inte bara Lidls kunder blir lidande enligt Alf Svedulf.

– För alla som har verksamhet här – apoteket, veterinärkliniken och Systembolaget – är parkeringsplatsen viktig. Jag har en moralisk skyldighet även inför dem, säger han.

Polisanmälan som Alf Svedulf har gjort är mest en markering. Han är medveten om att det istället blir en civilrättslig process.

– Jag vill ha svar från K-fastigheter först innan jag går vidare med den processen.

K-fastigheters VD Jacob Karlsson har inga kommentarer till det som skett vid Lidl:s parkeringsplats.

– Vi har en policy som säger att vi inte kommenterar sådana här saker när det inte är en formell tvist. Mig veterligen är inget inlämnat till tingsrätten, säger han.