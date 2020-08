Landslagsspelarna isoleras under samlingen

När fotbollslandslaget samlas nästa vecka är det, på grund av coronapandemin, för första gången sedan januari. Och det sker med en hel del nya regler att förhålla sig till.

– Vi kommer att leva ganska mycket i en bubbla, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

Nästa vecka samlas herrlandslaget i Stockholm för att förbereda sig inför Nations League-matcherna hemma mot Frankrike (5 september) och Portugal (8 september). För spelare, ledare och personalen runt omkring dem blir det en annorlunda samling.

Efter att coronapandemin bröt ut och stoppade i princip all idrott har Uefa tagit fram ”Return to Play”-protokollet som styr hur fotbollen ska skötas under pandemin.

– Vi ska försöka göra en så normal samling som möjligt. Spelarna har enkelrum annars också, så när vi är på hotellet kommer det att funka ungefär som vanligt. Men vi ska undvika kontakt med andra människor så mycket som möjligt, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

– Vi kommer att leva ganska mycket i en bubbla. Ungefär som vi gjorde i Ryssland (under VM 2018) – fast då på grund av säkerheten.

TT: Innebär det att spelarna kommer att vara isolerade och inte få träffa sina familjer?

– I princip ja. Det gäller oss ledare också, det är synd om oss också.

TT: Hur har det varit att börja jobba med det här protokollet?

– Det har varit ganska omfattande kan jag säga. Det är något som vi inte alls haft förut och det påverkar flera avdelningar inom förbundet. Det finns att göra, säger Stefan Pettersson.

Protokollet ska följas av 55 nationsförbund som finns i Uefa. En inte helt enkel uppgift.

– VI är 55 nationer som ska läsa och tolka det här protokollet så bra som möjligt. Så visst finns det lite frågetecken men det kommer vi att reda ut innan det är dags, säger Pettersson.

– Uefa vet ju om det här också, att det är en väldigt komplex situation. De kommer inte bestraffa oss på något sätt så länge vi gjort allt vi kan.