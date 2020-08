Massajkvinnor som tvingats bort från savannen. Svindyra kläder för catwalken på besök på savannen. Två fotoutställningar av samma fotograf står i skarp kontrast till varandra.

”Det är som kontrast till det man ser i resekataloger, oftast män och i färg”, säger fotografen Ewa-Mari Johansson. Bild: Ewa-Mari Johansson

”In and out of the African Savannah” är egentligen två fotoutställningar i en. De visar två väldigt olika bilder av Afrika i de respektive utställningarna, som har vernissage nu på lördag på Galleri Tapper-Popermajer i Norra Kyrkogränden.