Stabilt coronaläge inom sjukvården i Halland

Knappt tio nya fall av covid-19 per dag och få människor som vårdas på sjukhus. Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) säger att beredskapen och samarbetet varit gott under sommaren och att läget ser stabilt ut inför hösten.

På första mötet i regionstyrelsen efter semestern diskuterades pandemiläget. Situationen i Region Halland under sommaren har, efter de många smittofallen och dödsfallen i våras, stabiliserats. Just nu rapporteras i genomsnitt knappt tio nya fall per dag av coronasmitta och få personer vårdas på sjukhus för covid-19.

– Det känns bra. Både att vi hade god beredskap för ett mycket sämre läge och att vi nu kan se att vi inte hamnade där, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) i ett pressmeddelande från Region Halland.

Resursläget har också varit gott, där Region Halland kunnat erbjuda kommunerna skyddsutrustning och samordning av bland annat kommunikationsinsatser.

– Vi kan konstatera att vi hittills har tagit ett stort ansvar i Halland under pandemin, där samarbetet med kommunerna och länsstyrelsen fungerat väl, säger Mikaela Waltersson.

Samtidigt har rapporter från olika regioner runt om i Sverige kommit som beskriver längre vårdköer. Tillgängligheten till vård har minskat som en följd av pandemin men samtidigt har tillgängligheten varit generellt högre i Halland jämfört med riket.

Under hösten kommer Region Halland att fokusera på att öka tillgängligheten ytterligare och erbjuda ordinarie vård parallellt med fortsatt hantering av pandemin.

– För att klara detta behöver vi ha en fortsatt låg nivå av smitta i samhället och sjukhusvårdade, därför är det avgörande att fortsätta följa de rekommendationer som kvarstår, säger Mikaela Waltersson som riktar ett tack till invånare, medarbetare och samarbetsparter för deras hantering av pandemin och för att man följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Totalt hade den 25 augusti drygt 2 100 hallänningar konstaterats smittade av covid-19 och två patienter vårdades på sjukhus, ingen på intensivvårdsavdelning. Sedan virusutbrottet har 81 dödsfall konstaterats i Halland.

Under perioden 1-25 augusti har 245 personer smittats i Halland. En liten uppgång i jämförelse med juli då 224 smittades.