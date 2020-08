Därför är superklubben Barcelona i fritt fall

Intrig efter intrig – turerna kring Barcelona påminner om en såpopera. Nu vill superstjärnan Lionel Messi lämna. Här är fyra faktorer som ligger bakom storklubbens fall.

För den svenska fotbollspubliken är Josep Maria Bartomeu så gott som okänd. Vem han är? Ordförande för medlemsägda FC Barcelona sedan 2014, omvald på ett sexårsmandat 2015. Sprickan mellan ordföranden och spelartruppen är för närvarande milsvid.

I april hettade den tidigare kalla konflikten till. Sex styrelseledamöter avgick efter ”Barçagate”, en skandal där en utomstående firma uppges ha fått betalt för att skapa en trollfabrik med syftet att skydda Bartomeu och samtidigt smutskasta kritiker, gamla och nuvarande spelare på sociala medier. De avgående ledamöternas krav på nyval ignorerades.

Under coronakrisen blev det värre. Det läcktes till medier att spelarna vägrade sänka sin lön, vilket Lionel Messi själv öppet bestred i sociala medier.

Det var under Joan Laportas ordförandeskap, 2003–2010, som tränarna Frank Rijkaard och sedan Pep Guardiola lyfte Barcelona in i sin moderna storhetsperiod. Sedan Josep Maria Bartomeu blev ordförande i januari 2014 har Barcelona haft fem olika tränare på sex år. Plus fyra olika sportchefer, varav den senaste, Éric Abidal, skyllde på spelarna när han sparkade tränaren Ernesto Valverde i vintras. Maktfaktorn Messi tog återigen till sociala medier och sågade uttalandet.

Ersättaren var svår att hitta. Xavi, Ronald Koeman och Mauricio Pochettino tackade alla nej.

– Det är för mycket som stör utanför fotbollen, sade Xavi enligt The Guardian.

Fjärdevalet Quique Setién överlevde bara åtta månader på jobbet. Han fick precis som Abidal sparken efter förnedringen mot Bayern München tidigare i augusti.

De senaste fem åren har Barcelona värvat spelare för nästan tio miljarder kronor. Men få av spelarna har gjort betydande avtryck. Anfallaren Antoine Griezmann har inte kommit till rätta och den tänkte Xavi-ersättaren Arthur såldes till Juventus. Försäljningen av Neymar till Paris SG 2017 – för 2,1 miljarder kronor – brändes på den skadedrabbade Ousmane Dembélé och Philippe Coutinho.

Samma Coutinho som, utlånad till Bayern München, var med och krossade Barcelona med 8–2.

Trots att veteraner som Xavi, Andrés Iniesta och Carles Puyol inte längre är kvar i klubben är det ändå en ålderstigen skara spelare. Mot Bayern var snittåldern nästan 30 år. Lionel Messi, Luis Suárez och Gerard Piqué är 33 medan Sergio Busquets och Jordi Alba båda är 31. De har redan vunnit allt som går att vinna och är kärnan i den mest välbetalda fotbollstruppen i världen.

Det brukar sägas att fotbollsspelare når sin topp när de fyller 27, men den nu 33-årige Messi och Barcelona har inte vunnit Champions League sedan 2015. De sex senaste åren borde ha varit hans bästa i karriären. Ligatitlar har inkasserats och lönen har varit astronomisk, men de sportsliga topparna har uteblivit sedan dess.

Den här säsongen slutade med två tunga smällar: Förlusten av ligatiteln till ärkerivalen Real Madrid och – ännu värre – 2–8-förnedringen mot Bayern München i Champions League.

Barcelona anno 2020 liknar mest en ”telenovela”, en såpopera där det ena dramat har följts av ett annat. Enligt AFP har Messi officiellt meddelat att han vill lämna klubben gratis i sommar.

”Du har min respekt och beundran, Leo. Allt mitt stöd, min vän”, twittrade ikonen Carles Puyol. Luis Suárez svarade med en applåd i emojiform.

I onsdags stormade ett gäng Barcelona-supportrar Camp Nous grindar, skanderandes ”Stanna Messi” och ”Avgå Bartomeu”. Frågan är om någon av dem lyssnar.