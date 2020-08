Eriksson tror på procentuellt tak framöver

Folkhälsomyndighetens förslag om att tillåta upp till 500 sittande åskådare på arenorna kritiseras. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson tror dock på ett procentuellt tak av kapaciteten i sinom tid. – Jag tror det kan komma, säger Eriksson till TT.

Björn Eriksson intar en lätt optimistisk position till Folkhälsomyndighetens remissvar – ett tak på 500 personer på sittande arrangemang – efter att regeringen i förra veckan öppnat för att höja gränsen på 50 personer för folksamlingar från den 1 oktober.

– Jag tycker att det på många sätt stämmer lite med det vi har i vårt remissvar som vi lämnade in i dag. Det ena är: kan vi gå från två meters avstånd till en meter? Och det andra är: går det att öka möjligheten att ha publik? I bägge fallen är det Folkhälsomyndigheten som är nyckelspelaren – de kan smittskydd, inte vi, säger RF-ordförande Eriksson.

Företrädare för främst fotbollen och ishockeyn har tydligt visat sin besvikelse över Folkhälsomyndighetens förslag. Inte minst då statsepidemiolog Anders Tegnell häromdagen öppnade för att gå samma väg som det europeiska fotbollsförbundet (Uefa), som i ett första test ska tillåta upp till 30 procent av arenakapaciteten i herrarnas supercupfinal i Budapest i september.

– Ja, så kan man tänka. Det finns olika delar i det här: före matcherna, under och efter. Under är kanske den enklaste delen, har man fasta sittplatser kan man säga att det går att släppa in 30 eller 40 procent, bara man ser till att hålla avstånd. Så det kan vara en fungerande modell för just den biten, sade Tegnell till TT då.

Men så lät det alltså inte från Tegnell under torsdagen, när förslaget presenterades. Det behöver emellertid inte betyda att det är skrivet i sten, menar Björn Eriksson.

– Många tycker det är synd att man inte kan ta in en viss procent på arenorna. Men jag har uppfattat det som att Folkhälsomyndigheten inte oroar sig så mycket för det som sker under matchen – snarare kollektivtrafiken och folksamlingarna före och efter matchen. Och sådant är ju svårt för oss att bedöma. Vi fortsätter våra resonemang, säger han.

– Jag tror det kan komma.

En sak som Eriksson och RF däremot ställer sig mer frågande till är hur det framgent ska bli för utövare av utomhusidrotter som cykling, löpning och triathlon. Kort sagt: alla som inte har sina tävlingar på en arena och som därmed, menar RF, faller mellan stolarna i regeringens förslag eftersom de fortsatt begränsas till 50 deltagare.

– Jag bekymrar mig för äldre, men också för ungdomar. Risken är att det blir något slags embargo vid 50-gränsen. Om folk rör sig mindre är det ett folkhälsoproblem, säger han.

– Men jag ser en fortsättning på samtalen. Det är det viktigaste.

En annan sak som RF understryker i sitt remissvar är att personer som delar hushåll ska få sitta tillsammans utan avstånd till varandra. Inte minst så att barn ska få sitta med föräldrarna.

– Invändningen är att det kan vara svårkontrollerat, det är möjligen haken i det hela, säger Björn Eriksson.

Under fredagen ska RF tillsammans med bland annat företrädare för fotbollen, ishockeyn och orienteringen träffa Folkhälsomyndigheten för fortsatta överläggningar.