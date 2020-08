”En extra skatt på take away betyder inte mycket för att minska plasten.”

Att plast på sikt behöver fasas ut är de flesta överens om. Men att kostnaden ska ligga på småföretagare, speciellt efter ett så pass utmanande halvår som detta, är inte bra.

Sverige kan komma att införa en skatt på engångsartiklar, upp till 5 kronor per mugg och upp till 7 kronor per livsmedelsbehållare. Så blir det om förslagen i den statliga utredningen Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) som presenterades nyligen blir verklighet. Den som vill köpa en morgonkaffe eller take away till middag måste då betala mer för det än idag. Men den största kostnaden och omställningen drabbar krögarna.

Det finns betydligt bättre lösningar när det gäller att fasa ut engångsartiklar. Till exempel föreslog en av representanterna i utredningen att istället för en skatt borde regeringen överväga ett pantsystem. Även om skatten påverkar det totala priset leder det inte till att människor ändrar sitt beteende, slutar köpa engångsartiklar.

För stora kedjor kanske det inte är några större problem att byta från plast till annat material, men för företagare som driver mindre verksamheter kan alternativen bli dyra eller helt enkelt inte finnas.

Utöver företagare drabbas de som jobbar på restauranger och caféer. Ungdomsarbetslösheten för Skåne ligger på nästan 17 procent, enligt siffror från avdelningen för regional utveckling i Region Skåne.

Många ungdomars första jobb skapas inom restaurangbranschen och att då lägga ytterligare belastningar på en redan ansträngd bransch kan kosta den som nyss gått ut gymnasiet chansen till ett första jobb eller en student möjligheten till extrajobb. Dessutom behöver Sverige och svensk sjukvård alla resurser som kan uppbådas. De kommer genom att människor arbetar, inte genom att de betalar extra skatt på take away.

Politiker på nationell nivå bör göra det enklare och billigare för företagare att anställa fler människor och utöka sin verksamhet när efterfrågan börjar stiga igen. Till exempel bör arbetsgivaravgiften, särskilt för unga, sänkas permanent snarare än att återgå till en fortsatt hög nivå efter coronakrisen. Det är även viktigt att det blir mindre krångligt att anställa människor, därför bör de regler som hänger ihop med det ses över.

Från regionalt håll fortsätter vi det miljöarbete där vi hjälper företag att ställa om och digitalisera. Både för att göra företagen grönare och för att öka deras produktivitet och möjlighet att anställa.

För de människor som ville ha kvar sin favoritrestaurang under första halvan av 2020 gällde det att försöka köpa med sig mat lite oftare eller kanske köpa ett presentkort för framtiden.

För de politiker som vill att Skåne under den andra halvan av 2020 ska kunna behålla sitt rika matnäringsliv gäller det att visa uppskattning genom att underlätta för företagare så mycket som möjligt istället för att införa ytterligare belastningar.

En extra skatt på take away betyder inte mycket för att få ner användningen av plast. Och ökade intäkter till statskassan hänger på att människor kommer i arbete, inte motarbetas genom ytterligare beskattning.

Vägen framåt för Sverige och Skåne är att göra det enklare för företagare att bedriva sin verksamhet och skapa jobb, inte att sätta krokben precis när de börjar komma på fötter igen.

Anna Jähnke (M), regionråd i Skåne och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.