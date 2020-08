Sju storspel från årets Gamescomsöppning

– 2020 har varit ett väldigt annorlunda år för spelevenemang, sade Geoff Keighley, som stod som programledare för den webbsända öppningskvällen.

Vanligtvis lockar mässan i Köln hundratusentals besökare, där skapare och spelare möts. Men covd-19 har tvingat mässan att flytta online, till ett tredagarsevenemang med presentationer och prisutdelningar via nätet i stället. Och det som normalt skulle visas upp framför en mässpublik får nu i stället strömmas till tittarna.

Flera utgivare passade på att visa upp material från sina kommande spel. Activisions actionserie ”Call of duty” flyttar till 1980-talet i ”Black ops cold war”. Som vanligt är det snabbt och snyggt skjutande och explosioner i massor som utlovas, enligt en ny trailer för spelet, som kommer den 13 november.

Bandai Namco presenterade ”Unknown 9: Awakening”. Titeln till trots är det inte den nionde uppföljaren, utan ett helt nytt spel det rör sig om. Flickan Haroona växer upp som gatubarn i indiska Calcutta och får mystiska krafter som hjälper henne att kliva in i en annan dimension. Det rör sig om kanadensiska Reflector Entertainments premiärspel, men bakom företaget står veteraner som tidigare har arbetat med ”Assassin's creed”- och ”Far cry”-serierna.

Senaste fantasyspelet i ”Dragon age”-spelet kom 2014, och sedan dess har utvecklaren Bioware funderat på hur världen Thedas ska gestaltas i nästa generations konsoler. Men trots att sex år har gått – och oräkneliga fans otåligt står och stampar – så beskriver Bioware att man fortfarande är tidigt i utvecklingsfasen.

– Den här gången ville vi berätta en historia om vad som händer när du inte har krafter, sade manusförfattaren Patrick Weekes.

Den 11 februari kommer ”Little nightmares 2”, utvecklat av Malmöstudion Tarsier, till PS4, Xbox One, Switch och pc. Mer från spelet visades upp på mässan, och titeln utsågs dessutom till årets bästa Switchspel.

EA presenterade mer av sin VR-version av andravärldskrigsskjutaren ”Medal of honor: Above and beyond”, som släpps den 3 september.